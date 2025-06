Incidente poco dopo mezzogiorno sulla Monza Carate, all'altezza del comune di Biassono. Il sinistro ha visto coinvolte un'autovettura e una bicicletta sulla quale si trovava una ragazza di 15 anni.

Scontro tra un'auto e una bici: soccorsa una 15enne

L'impatto è avvenuto non lontano dall'incrocio con via Dante e al momento la dinamica non è chiara. Quel che è certo è che sul posto si sono immediatamente portati i soccorsi. L'ambulanza è giusta in via Porta d'Arnolfo assieme all'elisoccorso proveniente da Como.

Gli operatori del 118 sono arrivati in codice rosso - quindi di massima gravità - e hanno subito prestato le prime cure alla 15enne caricandola sull'ambulanza. Ler sue condizioni, in base ai prim accertamenti, sarebbero serie ma non gravissime.

Intanto sul posto si trovano anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia locale di Biassono che stanno effettuando i rilievi di rito. Pesanti le rpercussioni sulla viabilità con lunghi incolonnamenti.