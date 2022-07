Scontro tra un'auto e una moto: 16enne trasportato al San Gerardo

Incidente poco dopo le 14 di oggi, venerdì 22 luglio, in via Galilei a Desio. Trasportato in ospedale un ragazzo di 16 anni.

Scontro tra un'auto e una moto: 16enne trasportato in ospedale

Il sinistro è avvenuto all'altezza del civico 42. In base ad una prima ricostruzione la vettura era in sosta e proprio nel momento in cui è ripartita, per cause ancora da chiarire, è avvenuto l'impatto con la motocicletta guidata appunto dal 16enne. L'urto è stato molto violento: il giovane è finito prima a terra e poi contro il muro di una abitazione, mentre la moto, praticamente spezzata a metà, si è fermata sulla strada.

Fortunatamente il 16enne non ha mai perso conoscenza. I soccorsi si sono subito recati sul posto in codice rosso: il giovane è stato medicato e poi caricato sull'autolettiga per essere trasportato all'ospedale San Gerardo dove è arrivato in codice giallo.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Desio, ora al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.