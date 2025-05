Incidente poco dopo mezzogiorno a Cornate d'Adda, in via Circonvallazione.

Scontro tra un'auto e una moto: 54enne in ospedale

Coinvolti nello scontro un'auto e una moto che, per cause ancora da accertare, sono entrate in collisione poco dopo l'intersezione con via Marconi. A seguito dell'incidente sono stati allertati i soccorsi, intervenuti sul posto per prestare le prime cure al motociclista, un uomo di 54 anni.

A portarsi in via Circonvallazione l'ambulanza e anche l'elisoccorso, visto che inizialmente le condizioni del 54enne erano apparse particolarmente serie. L'uomo è stato dunque visitato sul posto, poi caricato in ambulanza e trasportato in ospedale in codice giallo.

Sul posto presenti anche i Carabinieri per i rilievi di rito che saranno utili a ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità.