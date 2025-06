Scontro tra un'auto e una moto a Verano, ferita una ragazza

Incidente stradale in via Sauro, a Verano, subito dopo le 13, tra una moto e un'auto. Coinvolte due donne di 18 e 29 anni. Ferita la motociclista, fortunatamente non in modo grave.

L'impatto in via Sauro

Non è ancora chiara la dinamica che ha portato allo scontro tra un'auto e una moto in via Sauro, lungo il rettilineo, nei pressi del Municipio di Verano. L'incidente è avvenuto poco dopo le 13. L'impatto tra i mezzi è stato piuttosto violento e ha scaraventato a terra la moto, provocando diverse ferite alla conducente.

I soccorsi

Sul posto sono subito arrivati oltre alla ambulanza anche gli agenti della Polizia locale di Verano. Nell'impatto sono state coinvolte due donne, ma ad avere la peggio è stata la motociclista. Fortunatamente però le sue condizioni non sono gravi; è stata trasportata infatti in codice verde all'ospedale di Carate.