Scontro tra un’auto e una moto, atterra l’elisoccorso

Scontro tra un’auto e una moto all’incrocio tra viale Kennedy e via Volta, a Villa Raverio (Besana in Brianza). Ferito in modo serio un motociclista 35enne, trasportato all’ospedale di Lecco a bordo dell’elisoccorso.

Scontro all’incrocio

E’ successo intorno alle 12,30 ma le operazioni di soccorso si sono protratte fin dopo le 14. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della Polizia locale. Coinvolti una moto Suzuki e una Fiat Seicento. In sella alla prima, un 35enne; a bordo della seconda un anziano insieme alla figlia. Ad avere la peggio è stato il centauro: rovinato al suolo dopo l’impatto contro la quattro ruote, è stato soccorso dall’ambulanza di Seregno Soccorso, attivata in codice giallo. In via Volta – la strada che costeggia la stazione ferroviaria di Villa Raverio – è arrivata anche l’automedica. Dopo le prime cure prestate al motociclista, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato nei prati a lato dei binari. Sotto shock ma illeso l’anziano automobilista.

In ospedale con l’elisoccorso

Stabilizzato, il 35enne è stato trasportato all’ospedale di Lecco in condizioni serie, in codice giallo. La sua moto, gravemente danneggiata, è stata rimossa dal carroattrezzi.