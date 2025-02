Scontro tra un'auto e una moto, centauro in gravi condizioni

Gravissimo incidente stradale quello avvenuto oggi pomeriggio, lunedì 17 febbraio 2025, a Concorezzo, in via Adda, a poche centinaia di metri dall'incrocio del Malcantone. Il violento scontro è avvenuto pochi minuti prima delle 18, in un orario di punta per via del grande traffico che ogni sera attraversa Rancate per dirigersi sia verso la Tangenziale che verso Monza.

Due i mezzi coinvolti

Due i mezzi coinvolti nell'incidente: una motocicletta con a bordo un 34enne e una "Mini" con alla guida un 50enne.

L'impatto è stato violentissimo. Sul posto si sono precipitate due ambulanze e un'automedica in codice rosso, seguite dalla pattuglia della Polizia Locale e dai Vigili del Fuoco.

Centauro in ospedale

Medici e paramedici hanno immediatamente soccorso il centauro che è poi stato trasportato al San Gerardo in codice rosso. Sembrano non destare preoccupazione, invece, le condizioni del 50enne che si trovava a bordo della Mini.

Ora toccherà agli agenti della Polizia locale guidati dal comandante Roberto Adamo ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e accertare le eventuali responsabilità.