Incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 2 ottobre, a Biassono.

Scontro tra un'auto e una moto, soccorsi a Biassono

Soccorritori e Polizia locale sono stati allertati di un sinistro avvenuto intorno alle 15 in via Al Parco in cui sono rimaste coinvolte una vettura e una moto. Sul posto sono subito arrivati gli operatori del 118 di Avps Vimercate, supportati dall'automedica. Due le persone soccorse: un uomo di 61 anni, con tutta probabilità il motociclista, e una donna di 31. L'intervento dei soccorritori, scattato in codice rosso, è stato poi derubricato in codice giallo.

Sul posto, come detto, anche gli agenti della Polizia locale di Biassono che hanno effettuato i rilievi di rito che saranno utili a chiarire con precisione la dinamica dell'incidente.