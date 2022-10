Violento scontro all'incrocio di Santa Valeria

Incidente nella tarda mattinata in via Bixio a Seregno. Nel violento scontro coinvolte due vetture, ma per fortuna non si sono registrati feriti.

Violento scontro all'incrocio

Nella tarda mattinata odierna, verso le 12.20, incidente in via Bixio in zona Santa Valeria. All'intersezione con via San Tommaso D'Aquino sono entrate in collisione due auto: una Ford Fiesta, guidata da una 20enne, e una Fiat Punto sulla quale si trovava un 24enne. A causa del violento urto, la prima delle due vetture è finita contro lo spigolo dell'abitazione all'angolo dell'incrocio. In entrambi i veicoli sono esplosi gli air bag.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

L'intervento del personale del 118

In via Bixio sono giunti l'ambulanza del 118 dell'Inter S.o.s. Magenta e la Polizia Locale per i rilievi. I conducenti non hanno riportato serie conseguenze dopo lo scontro e non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Secondo i primi riscontri, l'incidente è stato provocato dal mancato rispetto del segnale di stop della conducente della Ford Fiesta, che percorreva via D'Aquino. Nel momento in cui ha impegnato l'incrocio, è sopraggiunto l'altro mezzo e la collisione è stata inevitabile. Non è la prima volta che si verificano incidenti lungo via Bixio.