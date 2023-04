Scooter tampona auto, 33enne in ospedale. L'incidente è avvenuto in via Diaz a Nova Milanese ieri sera, domenica 16 aprile

Incidente tra auto e scooter

E' stato accompagnato al Pronto soccorso in codice giallo il 33enne rimasto coinvolto in un incidente ieri sera, domenica 16 aprile, a Nova Milanese. Il sinistro è avvenuto in via Diaz, all'altezza della caserma dei Carabinieri. Da quanto è stato possibile ricostruire, uno scooter ha tamponato un'auto.

Ferito un 33enne

Le condizioni del 33enne alla guida del motociclo sono sembrate in un primo momento gravi, tanto che i soccorsi sono stati attivati alle 21,11 in codice rosso. Ma una volta giunte sul posto ambulanza e auto medica, i sanitari hanno appurato che la situazione era meno preoccupante del previsto. Il ferito è stato poi accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale di Desio. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.