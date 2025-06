Scoperta a Carate Brianza un'officina meccanica abusiva

Svolgeva abusivamente a Carate Brianza attività di commercio di veicoli usati e anche di meccanico e così sono scattate per lui sanzioni e sequestro.

Lo hanno scoperto in settimana gli agenti della Polizia locale, durante un sopralluogo seguito alla segnalazione dell’apertura di una nuova officina in riva al fiume Lambro, in fondo a via Isonzo nel quartiere di Realdino.

Sanzioni e sequestri a Realdino

Qui effettivamente è stata riscontrata la presenza di una dozzina di autoveicoli, posteggiati sia nel cortile esterno al capannone sia all’interno dell’officina, e di un uomo che si è qualificato come il titolare e unico lavoratore di un’attività di commercio al dettaglio di veicoli usati.

Gli accertamenti degli agenti hanno permesso però di accertare che lo stesso A.Y. non aveva però mai inviato alcuna comunicazione di inizio attività al competente Sportello unico per le Attività Produttive del Comune di Carate Brianza e che, quindi, stava operando di fatto senza averne titolo. Per lui è scattato così un verbale amministrativo che ha disposto l’interruzione immediata dell’attività fino a successiva regolarizzazione. Nel successivo sopralluogo i vigili urbani hanno scoperto che lo stesso svolgeva anche attività abusiva di autoriparatore.

All’interno dell’officina infatti è stata riscontrata la presenza di numeroso materiale, inequivocabilmente utilizzato per l’attività di meccanico: da un personal computer portatile per la diagnostica dei veicoli alle batterie di autovetture, ma anche un carrello completo con all'interno attrezzi vari, diversi blocchi motore, cavi per la ricarica di batterie, trapani avvitatori ed un’altra cospicua quantità di attrezzi per il lavoro di autoriparazione che svolgeva senza autorizzazioni.

Anche per questa violazione è stato quindi disposto il sequestro di tutto il materiale ritrovato all’interno del capannone adibito a officina.