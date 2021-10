Scoperte due "fabbriche" di droga: sequestrati oltre 700 chili di stupefacenti

La seconda operazione

Venerdì 1 ottobre 2021, invece, la seconda operazione anch’essa nata dalla segnalazione di alcuni movimenti sospetti in una zona residenziale sempre di Pessano con Bornago. Anche qui i militari, dopo vari servizi di osservazione finalizzati a riscontrare le segnalazioni ricevute, si sono concentrati su un italiano, U.M., classe 1979, anch’egli, come il primo, incensurato e residente in provincia di Milano. Dopo aver agganciato e seguito il soggetto, i Carabinieri decidevano di controllarlo, rinvenendo a bordo dell’autovettura, due panetti di hashish e diversi mazzi di chiavi, uno dei quali riconducibile a un capannone sito nella zona industriale di Vignate, capannone apparentemente non riconducibile al soggetto fermato. Proprio questa circostanza portava i militari ad approfondire il controllo presso quello stabile, all’interno del quale venivano trovate, stipate sia in alcuni trolley che in alcune casse di plastica chiuse con dei lucchetti, numerose confezioni di sostanza stupefacenti, per un peso complessivo di 114 chili di hashish e 78 di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai militari di recuperare anche del denaro contante, per un valore totale pari a circa 57mila euro.

Due arresti

Entrambi i soggetti (le cui attività criminali parrebbero non collegate tra loro) una volta arrestati non hanno riferito nulla ai militari circa la provenienza della sostanza, né in relazione alla disponibilità delle ingenti somme di denaro. Entrambi sono stati condotti in carcere: il primo a Monza e il secondo a San Vittore, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, che coordinerà le indagini finalizzate in primis a cercare di capire se c'è qualche collegamento tra i due soggetti e le rispettive attività, e poi a ricostruire la filiera della coltivazione, produzione, e vendita della sostanza stupefacente.