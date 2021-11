Scoperti dai Carabinieri con il furgone pieno di cavi di rame rubati: denunciati due fratelli di Giussano

E' successo a Meda

Il valore totale della refurtiva, sottratta in una ditta di Meda, non è stato ancora quantificato ma ammonterebbe a migliaia di euro.

Il controllo del furgone con a bordo due pregiudicati di 34 e 41 anni, fratelli, di Giussano è stato eseguito in piena notte dai Carabinieri della Compagnia di Seregno nei pressi di una ditta di via dell’Artigianato di Meda, dove i militari operanti, da qualche giorno, erano sulle tracce di coloro che, puntualmente, trafugavano dalla ditta vario materiale elettrico contenente rame.

I due complici avevano preso di mira una ditta in fase di liquidazione di Via Molinari di Meda e circa due giorni prima avevano tranciato la catena del cancello d’ingresso ed eseguito un primo consistente furto. Dal sopralluogo dei militari dell’Arma erano subito sorti alcuni sospetti circa la possibilità che i ladri sarebbero ritornati, atteso che il volume di materiale elettrico ancora presente, avesse attirato l’attenzione dei due fratelli di Giussano, senza però fare i conti con il fatto che il proprietario avesse già sporto denuncia presso il Comando di Meda.

Scoperti dai Carabinieri con il furgone pieno di cavi di rame: denunciati

Attraverso una serrata attività di osservazione, questa notte, si è riusciti a chiudere il cerchio sui due fratelli, conosciuti dai carabinieri per i numerosi precedenti a carico. I due sono stati denunciati, ancora una volta, all’autorità giudiziaria per concorso in ricettazione (artt. 110 e 648 c.p.) e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli (art. 707 c.p.), celati all’interno del Fiat Ducato (intestato alla madre degli indagati) oltre a parte della refurtiva trafugata nei giorni scorsi, al momento sottoposta sotto sequestro. Il materiale verrà poi riconsegnato al legittimo proprietario.

