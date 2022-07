Maxi sequestro di droga nella giornata di lunedì 4 luglio in Brianza.

Scoperti in un box a Oreno 120 chili di droga

Circa 120 chili di hashish sono stati scoperti all'interno di un box di Oreno. A fare la scoperta sono stati gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Investigativa di Cinisello Balsano. Gli uomini delle Forze dell'ordine, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti in materia di sostanze stupefacenti, hanno notato due uomini, un 25enne e un 33enne di origini marocchine, che a bordo di un'auto effettuavano movimenti sospetti all'ingresso di un complesso di box della frazione vimercatese.

I poliziotti sono dunque entrati all'interno del box e hanno trovato i due uomini intenti a trasportare la droga in auto. In sostanza, la rimessa veniva utilizzata come deposito per lo stupefacente: all'interno infatti gli agenti hanno trovato circa 120 chili di hashish contenuti in scatole e suddivisi in panetti e ovuli, oltre ad una pistola scacciacani senza tappo rosso munita di caricatore con sei cartucce. Nell'appartamento di uno dei due soggetti sono stati invece trovati circa 6.950 euro.

I poliziotti hanno poi perquisito anche l'auto con l'ausilio di un'unità cinofila antidroga della Questura di Milano grazie alla quale è stato individuato un vano sulla plancia creato per nascondere la droga.

Il 25enne e il 33enne sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.