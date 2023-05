Tre giorni fa aveva tentato di mettere a segno un furto in farmacia a Carate Brianza. Ora i Carabinieri lo hanno identificato e denunciato

Scoperto l'autore del tentato furto in farmacia

I carabinieri della stazione di Carate Brianza e di Besana Brianza hanno denunciato in stato di libertà un 47enne algerino pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti e (noto all’Arma per vari reati commessi tra le province di Monza, Lecco e Como, zone dove è solito dimorare) il quale il 28 aprile aveva tentato il furto dell’incasso di una farmacia in via Alessandro Volta di Carate Brianza.

Quel giorno, attorno alle 17, l’uomo, con volto coperto da mascherina chirurgica e occhiali da sole, era entrato in farmacia e aveva tentato di appropriarsi dell’incasso per poi, una volta scoperto, desistere e fuggire con un monopattino per le vie limitrofe in direzione di Albiate.

Le indagini

Sul posto erano intervenuti i carabinieri del locale presidio dell’Arma che avevano subito acquisito i firmati dell’impianto di sorveglianza e le dichiarazioni dei testimoni. Poi, diramata immediatamente la descrizione del fuggitivo, dopo una prima battuta di ricerche con esito negativo, domenica pomeriggio una pattuglia dei carabinieri di Besana in Brianza, transitando via Giuseppe Mazzini, ha notato il 47enne fermo a una fermata dell’autobus e, ipotizzando che potesse trattarsi dell’autore del tentato furto in farmacia, lo ha fermato, identificato e, una volta individuato inconfutabilmente quale autore del reato tramite confronto fotografico interpolato con l’analisi nella banca dati informatica, lo ha denunciato in stato di libertà per tentato furto.