Scoperto l’autore di diversi furti su auto

I Carabinieri della Stazione di Seveso, a conclusione di una rapida attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà un 32enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine e attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.

Le indagini

L’uomo è ritenuto responsabile di una serie di furti aggravati commessi ai danni di autovetture in sosta. L’indagine è scaturita a seguito di alcune denunce presentate ad aprile da cittadini residenti nel centro brianzolo. Attraverso l’analisi meticolosa dei filmati di videosorveglianza della zona, le testimonianze raccolte e l’approfondita conoscenza dei soggetti d’interesse operativo presenti sul territorio, i militari dell’Arma hanno ricostruito il modus operandi dell’autore e sono risaliti all’identità del presunto responsabile.

L’uomo, muovendosi agilmente in sella a una bicicletta, individuava i veicoli e, tramite il danneggiamento dei cristalli, asportava rapidamente quanto contenuto negli abitacoli.

Tra gli episodi contestati spicca il furto commesso il 12 aprile in via Fabio Filzi, dove il 32enne si sarebbe impossessato di una borsa griffata contenente contanti per un valore totale di oltre 1.600 euro.

In un’altra occasione, il 19 aprile, l’uomo è stato visto dalla vittima stessa mentre si allontanava con la refurtiva, mentre l’ultimo episodio documentato risale alla notte del 21 aprile in via Trento e Trieste, conclusosi con il solo danneggiamento del veicolo.