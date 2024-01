Padre e figlio denunciati per minaccia a mano armata e aggressione. L’episodio si è verificato giovedì della scorsa settimana al centro scommesse di via Cesana Villa a Biassono, dove sono intervenuti i carabinieri della stazione cittadina. Una lite degenerata per futili motivi, scoppiata all’interno del Punto Snai qualche minuto dopo la mezzanotte.21

Scoppia la lite al centro scommesse: padre e figlio denunciati per minacce

Inizialmente la discussione è nata tra due uomini che hanno iniziato a conversare animatamente. Uno di questi, per farsi difendere, ha chiamato il padre che, pochi minuti dopo, si è presentato al centro scommesse in difesa del figlio. Durante la discussione è spuntata anche un’arma, usata da uno dei soggetti come gesto intimidatorio.

I tre si sono dunque azzuffati ed è stato richiesto l’intervento dei carabinieri per sedare la lite. Una volta ricevuta la segnalazione, sul posto, in via Cesana e Villa, sono arrivati i militari della vicina Stazione. I tre, in evidente stato di agitazione, alla vista degli uomini in divisa si sono calmati.

Fortunatamente non si sono registrati feriti.

I carabinieri hanno svolto tutti gli accertamenti del caso per risalire ai motivi dell’accesa discussione, che ha visto coinvolti i tre uomini.

Al termine degli accertamenti padre e figlio sono stati denunciati per minaccia a mano armata e aggressione. L’arma sequestrata dai militari è risultato poi finta.