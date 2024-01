Scoppia un incendio, evacuate sedici famiglie

Serata di paura a Macherio dove a causa di un incendio divampato in un appartamento sedici famiglie di un condominio sono state evacuate per alcune ore

Incendio in un'abitazione

L'allarme è scattato intorno alle 19.30 di lunedì 22 gennaio: a Macherio, in via Roma, squadre del Comando di Monza dei Vigili del Fuoco sono intervenute per un incendio divampato in un appartamento all'interno di un condominio.

Per precauzione è stata disposta l'evacuazione delle sedici famiglie residenti nella palazzina, poi ritornate nelle proprie abitazioni a termine dell'intervento. Paura e disagi, ma non non si segnalano feriti.

Sulle cause del rogo sono in corso gli accertamenti dei Vigili del fuoco, giunti a Macherio con l'autopompa e il carro soccorso da Desio, l'autopompa da Carate Brianza e l'autoscala dalla sede centrale di Monza.