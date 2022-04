Scoppia un incendio in un appartamento, Vigili del Fuoco in azione

Cesano Maderno

Sembra che le fiamme si siano sprigionate da un monopattino elettrico.

Mobilitazione di mezzi di soccorso in piazza Arese a Cesano Maderno per un incendio scoppiato in un appartamento.

Scoppia un incendio in un appartamento

I Vigili del Fuoco sono impegnati in piazza Arese a Cesano Maderno, la piazza del Municipio, per domare un incendio divampato oggi, lunedì 4 aprile, poco dopo le 18, in un appartamento all'ingresso della piazza, all'angolo con via Torrazzo. Sul posto diverse squadre di pompieri, da Desio, Seregno, Carate Brianza e Monza.

I soccorritori sul posto

Sono intervenuti anche i soccorritori, con un'ambulanza di Avis Meda e l'automedica. In piazza si sono precipitati anche la Polizia Locale e i Carabinieri. Da quanto è stato possibile ricostruire finora sembra che l'incendio sia scoppiato dalla batteria di un monopattino elettrico. Il piccolo due ruote elettrico era in una camera da letto dell'appartmento. Un uomo, intossicato dal fumo, è stato accompagnato sull'ambulanza.