Scoppia un incendio in un sottoscala: famiglia con neonato salvata dai Vigili del fuoco

Il fumo presente sulle scale ha impedito loro di riuscire a uscire autonomamente dalla corte. Ci hanno pensato i Vigili del fuoco a evacuarli, dopo essere intervenuti sul posto intorno a mezzanotte e mezza.

Scoppia un incendio in un sottoscala: famiglia con neonata salvata dai Vigili del fuoco

L'intervento è scattato nella notte a Cornate d'Adda in via De Amicis, a causa di un incendio sviluppatosi in un sottoscala all'interno di una corte. Dopo la chiamata di emergenza, sul posto sono intervenuti quattro mezzi dei Vigili del fuoco - due autopompe, un'autoscala, un carro soccorso e un autobotte preveniete dal comando di Milano - che hanno subito evacuato cinque persone e due bambini, di cui uno neonato, rimasti intrappolati ai piani alti, a causa della presenza di molto fumo, che invadeva il vano scale.

L'incendio è stato prontamente spento e le cause sono ancora in fase di accertamento. Risultano tre feriti in codice verde soccorsi dal personale del 118 giunto in posto. Presenti anche le forze dell'ordine.