Scoppia un incendio in una azienda

Quattro persone sono rimaste ferite

Nella mattinata di venerdo, alle 10:15, le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e della Brianza, con il supporto di personale del Comando di Milano, sono intervenute a Caponago, in via della Chimica, per un incendio sviluppatosi all’interno di un forno per la lavorazione industriale.

Il rogo

L’incendio è stato efficacemente contenuto ed estinto grazie all’attivazione dei sistemi antincendio presenti all’interno dell’azienda, limitando la propagazione delle fiamme.

Sul posto sono intervenuti due autopompe serbatoio (APS), un’autoscala, un’autobotte pompa (ABP) e un carro soccorso per le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Quattro persone sono rimaste coinvolte nell’evento e sono state soccorse dal personale sanitario di AREU.

Presenti sul posto anche le Forze dell’Ordine per gli accertamenti di competenza.