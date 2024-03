Scoppia un incendio in una ditta a Nova Milanese, lo spengono i meccanici della vicina officina. L’eroico gesto di Mattia, Alessio e Daniel: "Abbiamo fatto il possibile per salvarla"

Hanno rischiato la vita per domare l’incendio che era divampato nella ditta vicino alla loro officina, se non fosse stato per il loro eroico gesto i danni sarebbero stati sicuramente ingenti. Mattia Sciré (di Limbiate), Alessio Alberini (di Cesate) e Daniel Ippona (di Nova Milanese) non ci hanno pensato due volte: con coraggio e determinazione hanno afferrato gli estintori e sono corsi a spegnere le fiamme.

L'intervento dei tre meccanici

I due titolari della Dazero Squad Officina & Racing di via Diaz a Nova Milanese e il loro dipendente stavano lavorando quando hanno appreso di ciò che stava succedendo a poche decine di metri da loro.

Sono corsi con gli estintori

«Alle 18,30 circa è arrivato Agostino, il padre di Daniel che ci ha raccontato di aver visto un incendio nel capannone vicino al nostro, allora siamo corsi a prendere gli estintori e abbiamo iniziato a spegnere le fiamme dall’esterno» ha raccontato Sciré, titolare dell’attività insieme ad Alberini, che prima di intervenire hanno prontamente allertato il 112.

Insieme a loro anche Agostino che si è prodigato per dare una mano ai ragazzi. A quell’ora nella ditta non c’era più nessuno, i dipendenti erano già andati a casa dato che il turno di lavoro era finito.

Fiamme alte e fumo denso

I tre meccanici hanno quindi aperto i portoni del capannone e sono entrati nel magazzino, riuscendo a trovare le manichette antincendio ma hanno dovuto affrontare la parte più rischiosa del loro intervento:

«Le fiamme erano alte e c’era molto fumo, non si vedeva niente. Ad un certo punto è anche saltata la corrente e abbiamo pensato che era giunto il momento di andarcene perché stava diventando pericoloso - ha continuato Sciré - per fortuna avevamo sotto mano le torce che usiamo quando lavoriamo, siamo riusciti a spegnere il grosso svuotando tre estintori. Poi siamo usciti proprio quando eravamo arrivati al limite, tossendo».

All'opera per più di venti minuti

Alla fine solo Daniel si è recato al Pronto soccorso per un controllo ma è stato dimesso poco dopo. I tre meccanici sono stati impegnati per più di venti minuti, quindi sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno completato le operazioni e messo in sicurezza l’area interessata dall’incendio. I Carabinieri erano già sul posto. «Li ringrazio perché appena li ho chiamati sono arrivati tempestivamente» ha aggiunto Sciré.

"Volevamo salvare quella ditta"

Col senno di poi lo rifarebbero ancora: