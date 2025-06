Scoppia una lite in stazione, ragazza finisce in ospedale

Ancora una lite alla stazione ferroviaria di Arcore. Ancora forze dell'ordine e sanitari del 118 costretti ad intervenire per soccorrere le vittime e dividere i litiganti che si sono azzuffati sulla banchina in attesa dell'arrivo del treno.

Oggi pomeriggio, giovedì 26 giugno 2025, poco dopo le 16, i pendolari che si trovavano alla stazione ferroviaria di Arcore in attesa di salire su un convoglio hanno assistito all'ennesima rissa avvenuta tra giovani.

Ad avere la peggio una ragazza di 21 anni che è stata trasportata, fortunatamente in codice verde, dunque non in pericolo di vita, al Policlinico di Monza. Coinvolto nella rissa anche un ragazzo di 19 anni.

Sul posto ambulanza, carabinieri e Polizia locale

I motivi che hanno scatenato la lite non sono ancora chiari ma quasi certamente ha coinvolto anche altri giovani. Quel che è certo è stato l'intervento dell'ambulanza, dei carabinieri con ben due pattuglie e della Polizia locale di Arcore.

Per oltre una ventina di minuti anche i convogli provenienti da Milano e da Carnate/Lecco hanno subito forti ritardi a causa della lite.

Ora toccherà alle forze dell'ordine cercare di raccogliere più informazioni possibili al fine di riuscire a ristabilire la dinamica dei fatti e accertare le eventuali responsabilità. Rimane, però, una certezza: non è la prima volta che i carabinieri sono costretti ad intervenire alla stazione di piazza Martiri della Libertà. Un luogo che, evidentemente, necessita ancora più controlli di quelli già messi in atto dalle forze dell'ordine.