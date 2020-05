Scoppiano due bombole alla Nova Ambiente accorsi i Vigili del fuoco FOTO

Scoppiano due bombole alla Nova Ambiente accorsi i Vigili del fuoco. Le fiamme, divampate poco prima delle 13, sono state subito placate: pompieri e forze dell’ordine ancora sul posto

Un’alta colonna di fumo nero ha messo in allarme i residenti di Nova Milanese e Comuni limitrofi. Poco prima delle 13 di oggi, giovedì 7 maggio, è divampato un incendio alla Nova Ambiente, la ditta di smaltimento rifiuti speciali di via Galvani a Nova Milanese chiusa anni fa. Dalle prime ricostruzioni sarebbero scoppiate due bombole contenenti colla situate all’esterno dei capannoni

Lo spiegamento di soccorso

Sul posto si sono precipitati cinque mezzi die Vigili del fuoco, accorsi dai distaccamenti di Desio e Monza, oltre ai Carabinieri e alla Polizia Locale. I pompieri hanno subito placato l’incendio e sono ora impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area. E’ arrivato subito anche il sindaco Fabirzio Pagani

“Prima di riaprire l’area va ripulita”

Restano ora da capire la causa dell’incedio, se vi era qualcuno all’interno dell’area e l’autorizzazione ad accedere. Il sindaco Pagani ha specificato che in una lettera del dirigente del settore tecnico datata 24 aprile, il Comune specificava che Nova Ambiente non sarebbe potuta riaprire prima di ripulire tutta l’area. “Mi auguro che le bombole siano state portate fuori dai capannoni proprio nell’ambito di questa attività di sgombero. Quanto accaduto poco fa riaccende i riflettori su questa azienda, con l’auspicio che venga controllata in modo ancora più scrupoloso”. Quanto al forte odore che si avverte nell’aria, il primo cittadino ha specificato: “Benché fortissimo ci è stato assicurato che non è tossico. L’importante è che non si sia fatto male nessuno”.

