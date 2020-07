Scuola di formazione politica Alisei, i diplomati FOTO

Scuola di formazione politica Alisei, i diplomati. Si è chiusa con la consegna dei diplomi un’edizione diversa dalle cinque precedenti causa Covid.

Una scuola di formazione politica diversa dalle cinque edizioni precedenti perché, giocoforza, a causa della pandemia e del conseguente distanziamento sociale le lezioni si sono dovute tenere quasi tutte a distanza. Ciò non ha però frenato l’entusiasmo degli iscritti anche perché il tema di quest’anno – “Terra! Orizzonti e strumenti per un futuro sostenibile” – si è rivelato quasi profetico. La pandemia ci ha infatti praticamente imposto di guardare a uno sviluppo più sostenibile.

Martedì a ringraziare ragazzi e relatori in occasione della cerimonia di consegna dei diplomi che si è tenuta nella Sala Trentin della Cgil di Monza era presente il presidente del sodalizio, Giorgio Garofalo. Con lui al tavolo dei relatori anche Matteo Perego e Irene Zappalà che a sua volta ha ringraziato i presenti per una “presenza così significativa” e ricordato che sei anni prima lei stava dalla parte dei ragazzi, in qualità di partecipante alla prima edizione della Scuola di formazione politica.

Nel corso del pomeriggio ci sono poi stati gli interventi di quanti hanno “fatto scuola” ai ragazzi, tra gli altri il referente di Libera Monza e Brianza Valerio d’Ippolito e il presidente dell’Anpi provinciale Loris Maconi. Insegnanti “particolari” che alla fine dell’incontro hanno consegnato il diploma ai ragazzi.

Essendo periodo feriale, ma anche di esami universitari per tanti giovani, non tutti hanno potuto essere presenti, qui però vogliamo ricordarli tutti. Prima di elencarli però rimarchiamo anche l’intervento di Angela Mondellini, segretaria generale della Cgil Monza e Brianza, che ha sottolineato come “i giovani hanno bisogno di pensare in grande perché c’è bisogno di cambiare tante cose, il Covid ce lo ha insegnato”.

I diplomati della scuola

Teresa Prada Moroni (Monza), Giorgia Mangone ( Monza), Vivienne Taloni (Monza), Sofia Taloni (Monza), Stefano Ferrario (Monza), Lucia Speciale (Triuggio), Lorenzo Colombo (Carate Brianza), Eleonora Collenberg (Ballabio, LC), Federico Corbetta, (Monza), Giaela Titti Galati (Monza), Valeria Venitucci (Arcore), Alessio Campisi (Giussano), Monica Francia (Inverigo, CO), Nicolas Torri (Monza), Amalia Fumagalli (Usmate Velate), Roberto Longoni (Albiate) e Camilla Cabras (Bernareggio)

