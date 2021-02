Scuola e inclusione, la media “don Milani” di Lesmo trionfa al concorso nazionale. Bellissima soddisfazione per l’Istituto Comprensivo cittadino, fresco vincitore della manifestazione “Diversità. Come la interpreti?”.

Un premio che certifica un’attenzione e una sensibilità che da sempre contraddistinguono l’operato della scuola media “don Milani” di Lesmo. Bellissima soddisfazione per l’Istituto Comprensivo, che nel corso della settimana è stato premiato con il primo posto nel concorso «Diversità. Come la interpreti?» legato al tema dell’inclusione sociale. La manifestazione, organizzata dalla onlus «Fiaba» e dal Ministero dell’Istruzione, ha visto la partecipazione della classe 2A della scuola media, che durante lo scorso anno scolastico aveva realizzato il cortometraggio «Swords».

Il peso della parole

Il tema scelto per il videoclip è stato quello del bullismo. Un problema quanto mai attuale che affligge i ragazzi in eta adolescenziale e nei confronti del quale vige ancora troppa omertà all’interno della società. Non a Lesmo, dove i ragazzi hanno voluto dire basta, trovando il coraggio di reagire e affrontare di petto la situazione. Non è un caso che il progetto sia stato intitolato proprio «Swords», ovvero il corrispettivo inglese per «spade» e al cui interno si trova il termine «words», «parole» appunto. Un concetto molto sottile (e molto tagliente) che però è anche estremamente significativo e profondo in questo ambito: le parole, se usate in maniera scorretta e soprattutto inconsapevole, possono provocare dolore e sofferenze nell’animo di coloro a cui sono rivolte.