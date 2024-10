Scuola e Protezione civile in lacrime per Enrica Cereda

Le scuole arcoresi piangono la storica segretaria della scuola media "Stoppani" di via Monginevro. Si è spenta ieri, mercoledì 23 ottobre 2024, la 67enne Enrica Cereda, volto conosciuto e stimato in tutta Arcore anche per via della sua appartenenza alla Protezione civile per tantissimi anni.

Una vita per la scuola

La donna viveva in città insieme alla sorella Annalisa ed è stata una delle figure di riferimento dell'istituto scolastico arcorese. Prima di approdare in città, però, svolse anche il ruolo di insegnante e supplente in due plessi scolastici di Vimercate. Cereda era una donna dalla generosità speciale e arrivava da una famiglia molto conosciuta ad Arcore anche per via della storica salumeria chiusa ormai tanti anni fa in via Umberto I.

In particolare suo padre, Domenico Cereda (già rappresentante del Cnl durante la guerra e poi vicesindaco, ndr), fu fra i soci fondatori dell'Us Casati e ricoprì anche l'incarico di presidente della società per vent'anni, dal 1946 al 1966.

Un malore se l'è portata via per sempre

Un malore, dal quale non si è più ripresa, accusato due settimane fa, se l'è portata via per sempre lasciando un vuoto incredibile nel cuore della sorella Annalisa e delle tante persone che le hanno voluto bene.

Nel mondo scolastico tutti se la ricordano per i suoi modi gentili e affabili. Era preparatissima e precisa nel suo lavoro tant'è che per anni, fino al 2019, anno in cui aveva lasciato la scuola per la pensione, è stata un vero "pilastro" per tutte la dirigenti scolastiche che si sono succedute.

A piangere Cereda, dicevamo, sono anche i suoi compagni di avventura della Protezione civile, che la 67enne contribuì a fondare nel lontano 1994 insieme all'attuale presidente delle tute gialle Giovanni Sala.

"Enrica ha iniziato con me l'attività di volontariato in Protezione civile - ha ricordato il presidente Sala - Lei già allora lavorava a scuola. Organizzava direttamente Enrica le esercitazioni che venivano svolte direttamente all'interno del giadino della scuola con i nostri volontari. Non era più con noi da alcuni anni ma ci rimarranno il suo esempio e la sua determinazione".

Le esequie

Le esequie della 67enne sono in programma per domani, venerdì 25 ottobre 2024, alle ore 15.30 nella chiesa di Sant'Eustorgio di Arcore.