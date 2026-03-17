In seguito alle polemiche scatenate dopo l’annuncio della gita della scuola trezzese alla sede dell’Associazione Culturale Assalam, ha parlato anche il presidente del sodalizio, l’imam Rachid Naboussy che ha spiegato di aver preso la decisione di annullare l’uscita didattica e ha inoltre precisato che quella presente a Mezzago non è una moschea.

Scuola in gita alla “moschea”, dopo le polemiche l’imam annulla la visita

«Innanzitutto, è necessario chiarire un punto fondamentale: non esiste nessuna moschea, bensì un’associazione culturale con finalità umanistiche e sociali – spiega – La nostra associazione si occupa di aiutare le famiglie in difficoltà economica, preparando loro mensilmente un pacco contenente beni di prima necessità che vengono consegnati loro personalmente. Parallelamente, promuoviamo attività educative e formative. La nostra associazione è nata nel 2002, e da oltre 24 anni rappresenta una realtà radicata nel territorio e pienamente inserita nel tessuto sociale italiano. Ci troviamo sul territorio mezzaghese, siamo in ottimi rapporti con l’amministrazione comunale e con le forze dell’ordine presenti sul territorio, che sono sempre informate delle attività che svolgiamo. Per questo riteniamo che sia importante che la nostra realtà venga raccontata per ciò che è realmente: un’associazione che da oltre vent’anni lavora sul territorio per costruire dialogo, solidarietà e aiuto reciproco».

Dopodichè Neboussy ha affrontato il tema della gita scolastica:

«Precisiamo che la nostra associazione non ha mai invitato né contattato alcuna scuola affinché venisse a visitare la nostra struttura. L’iniziativa è partita esclusivamente dalla scuola stessa. Desideriamo inoltre sottolineare che la circolare diffusa dalla scuola è stata pubblicata senza il nostro consenso e senza che fossimo preventivamente interpellati. Non siamo stati coinvolti nella stesura della comunicazione né alla decisione di renderla pubblica».

La decisione del presidente dell’Associazione Culturale Assalam

Infine proprio l’annuncio dell’annullamento dell’uscita didattica, per evitare di alimentare ulteriori polemiche: