Scuola, nominati i nuovi presidi a Seregno, Cesano e Limbiate.

L’Ufficio scolastico regionale ieri, mercoledì 26 agosto 2020, ha nominato diversi dirigenti scolastici degli istituti di istruzione superiore della Lombardia per l’anno 2020 – 2021. Novità a Seregno, Cesano e Limbiate.

Le nomine a Seregno

All’istituto di istruzione superiore Primo Levi di Seregno, in via Briantina, dal 1 settembre il nuovo preside è Massimo Viganò, l’attuale vicepreside. Prende il posto di Rossana Colombo, mancata per malattia mercoledì 12 agosto, a soli 63 anni. Al vicino Martino Bassi è stata invece nominata Antonella Bartoletti.

Le nomine a Cesano e Limbiate

Nominato anche il successore di Antonio Cangiano all’istituto di istruzione superiore Majorana di Cesano Maderno: in via De Gasperi, a prendere il posto dal neo pensionato Cangiano, che lascia il Majorana dopo sei anni da dirigente scolastico, arriva Alberta Liuzzo. E’ invece Antonio Sproviero ad arrivare all’Elsa Morante al posto di Michela Vaccaro, che va in pensione dopo 43 anni nel mondo della scuola.

