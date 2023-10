Processo Angelino: arrivano le conclusioni della pubblica accusa. Chieste due condanne a 16 e 14 mesi di reclusione, e mille euro di multa, per il presunto reato di turbativa d’asta sul servizio di trasporto scolastico.

Scuolabus: chieste due condanne per gli Angelino

Le contestazioni finite davanti al giudice del tribunale di Monza Angelo Parisi riguardano il contratto che aveva affidato il servizio di scuolabus nei Comuni di Seveso, Lentate, Limbiate, Meda e Cogliate.

Sul banco degli imputati ci sono Pasquale e il padre Lorenzo Angelino, in qualità di amministratori della Dap srl e della Angelino srl, le aziende di Caivano, in provincia di Napoli, che si erano aggiudicate l’appalto, ma che, in questo ambito, avrebbero presentato dichiarazioni non veritiere a proposito dei requisiti necessari per vincere la gara, tra gli anni 2014 e 2017.

L'accusa di turbativa d'asta

Padre e figlio, secondo le accuse, avrebbero attestato falsamente, nell’offerta per partecipare a una gara pubblica, la disponibilità di un’autorimessa e di autobus destinati esclusivamente al servizio richiesto.

Tra questi, avrebbero dovuto essercene anche alcuni con la pedana riservata ai passeggeri con disabilità. I mezzi avrebbero dovuto stare in apposita autorimessa, ma secondo le accuse sarebbero rimasti parcheggiati in strada.

Bonfanti: "Esposti a ripetizione"

Una delle parti offese è l’imprenditore di Cesano Maderno Franco Bonfanti (la cui società ha gestito per decenni il servizio di trasporto scolastico), rimasto escluso dalla gara: "Dal 2011 ho presentato esposti a ripetizione. Avevamo tutti i requisiti necessari per le gare d’appalto e invece siamo stati messi nelle condizioni di non poter più partecipare", ha dichiarato durante l’istruttoria dibattimentale.

L'intervento del sindaco Andrea Basilico

In aula, nel corso del processo, si era presentato anche l’attuale sindaco di Cogliate, Andrea Basilico. "Dal 2014, in qualità di consigliere comunale, avevo presentato varie interrogazioni relative a lamentele da parte dei cittadini sul servizio di trasporto scolastico. Confermo, inoltre, che i mezzi erano parcheggiati in strada", ha dichiarato il primo cittadino cogliatese.