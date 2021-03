Scuolabus per trentatré alunni con bisogni speciali

Le scuole sono chiuse, salvo che per gli studenti con bisogni educativi speciali. Anche a Besana in Brianza. Trentatré di loro – trentadue della scuola secondaria di primo grado di via Da Vinci, uno della primaria di Villa Raverio – hanno necessità del pullman per raggiungere i plessi del Comprensivo Giovanni XXIII anche in questo particolare momento, come nel resto dell’anno. Come fare?

Scuolabus di nuovo in strada

Con l’appalto per il trasporto scolastico sospeso – lo stesso vale per la mensa -, l’Amministrazione comunale di Besana in Brianza ha attivato sei corse giornaliere alternative, d’accordo con il gestore del servizio, Autoservizi Cattaneo srl. Da mercoledì 24 marzo 2021 e fino a martedì 31 saranno messi a disposizione due bus con accompagnatore, giornalmente sanificati.

Certezza fino a Pasqua

«Vedremo poi l’evolversi della situazione: se le scuole non riapriranno dopo Pasqua, prolungheremo di quindici giorni in quindici giorni il servizio», ha spiegato l’assessore ai Trasporti Ermo Gallenda.

Ciascuna corsa costa alle casse comunali 50 euro oltre Iva, ai quali aggiungere 22 euro e 50 più Iva per la sanificazione di ciascun autobus al giorno e 16 euro e 90 più Iva per il compenso orario dell’accompagnatore.