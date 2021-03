Scuole chiuse, lo sfogo di una insegnante (e assessore)

“Eccoci qua – inizia così il lungo sfogo dell’assessore Laura Varisco – Dopo sei mesi di lezione, per la prima volta, si va in didattica a distanza. E questa volta, su decisione di Regione Lombardia, dalla mattina alla mattina. Tale è stato il preavviso. Efficienza lombarda. Ma noi insegnanti, nonostante le critiche di molti, in poco tempo, abbiamo preparato tutto. Avreste dovuto essere lì con noi per vedere cosa è accaduto a scuola in sole due ore. Abbiamo parlatocon le nostre bambine e i nostri bambini. Abbiamo rassicurato pianti. Sì, perché, alcuni bambini hanno pianto. “Ci state togliendo tutto, e voi mi mancherete tutti” ha detto una mia alunna di prima elementare.E li abbiamo rassicurati con i sorrisi dei nostri occhi, che non sono mai mancati, e con le mani pulite. Perché a scuola le regole sono sempre stare rispettate, mascherina, mani pulite e distanza. Abbiamo preparato il materiale che utilizzeremo in questa settimana di DaD (sarà solo una settimana???) e organizzato le attività per i nostri bambini speciali.Non uno di meno. E questa mattina, anche se a distanza, condivideremo i nostri sorrisi, i più belli che non abbiamo mai mostrato ai nostri bambini di prima. Finalmente vedrò i loro bei faccini.Perché noi maestre e maestri siamo così. Sappiamo trovare sempre il bello in questo nostro lavoro. Il lavoro più bello del mondo. Non perché come dicono molti, noi non lavoriamo o abbiamo tante vacanze, ma il più bello perché carico di emozioni, ricco di relazioni, di sorrisi, di abbracci e soprattutto di sguardi.E allora si parte, sicuri che anche questa avventura porterà noi, le nostre bambine e i nostri bambini molto lontano”.