Scuole chiuse nei territori con 250 casi ogni 100mila abitanti: la Brianza è oltre il limite

(La fonte dati per quanto riguarda l’incidenza è il Ministero della Salute mentre quella sulla disponibilità dei posti letto è AGENAS)

“Sia che si tratti di una stanza di ospedale, o del territorio di un Paese o di una Regione, il primo provvedimento per arginare il contagio è l’isolamento del focolaio. Paghiamo non averlo fatto per tempo, ma non dobbiamo desistere adesso, anzi dovremmo abituarci tutti quanti – ci stiamo arrivando, ma lentamente – a conoscere i valori di incidenza del nostro territorio, e a pretendere le misure di contenimento per quello che sono: una protezione, non una punizione.

Sarebbe più facile se, nel contempo, vi fosse maggior coraggio nel liberare attività al di sotto delle soglie, dove ci si può impegnare molto di più per contingentare, regolare, organizzare, senza dover tenere chiuso nulla. Questo dovremmo fare fin d’ora, e questo certamente sarà il nostro futuro nei prossimi mesi, non appena questa risalita avrà esaurito la sua spinta – diciamolo: non irresistibile – e si ricomincerà a prendere fiducia.

Resistere sta anche in questo: modulare le nostre vite anche durante la pandemia, non dare per scontato che ci si debba solo nascondere, ma sfruttare la nostra intelligenza di uomini – contro l’istinto inconsapevole del virus – per tirar fuori la testa, appena si può, dove si può. La “massima precauzione” dovrebbe essere verso noi stessi, e non soltanto per difenderci dal contagio. Ogni giorno di scuola che possiamo preservare, ogni bar che teniamo aperto, ogni ora di sole che possiamo guadagnare, ogni strada e negozio che rimangono vivi, ogni progetto che riusciamo a far nascere. Tutto questo è vita contro il virus, è resistenza, ed è importante. Non solo per la sopravvivenza economica di tante persone, ma per un tangibile segno di rinascita che dobbiamo cominciare a pianificare. Presto, prima possibile.”