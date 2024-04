Secondo furto in sei mesi: "Tanto valeva stare in una via secondaria"

E due. Seconda intrusione, nel giro di sei mesi, nel negozio di abbigliamento per bambini "Piccoli passi" aperto lo scorso ottobre da Veronica Merenda in via Molino Arese a Molinello di Cesano Maderno.

Secondo furto in sei mesi

La commerciante ha fatto l’amara scoperta al rientro in negozio dopo la pausa pranzo. Ha subito avvisato i Carabinieri, intervenuti per un sopralluogo, quindi è tornata a casa. "Non ce la facevo a tenere aperto", dice. Grande l’amarezza: "Lo so che devo pensare che poteva succede con qualcuno in negozio e che l’importante è che nessuno si sia fatto male, ma dispiace comunque" ammette.

Identico il copione

Identico il copione. "Hanno forzato la porta d’ingresso e hanno portato via le monete in cassa, venti euro al massimo perché non tengo più niente in negozio. Spero che li abbiano usati per prendere da mangiare". Non ci sono testimoni, nonostante via Molino Arese sia una delle arterie principali del quartiere e del territorio comunale. "Hanno anche rotte le telecamere che avevo posizionato dopo il furto di gennaio" spiega la commerciante.

"Pago per stare sulla via principale"

La commerciante sta facendo riflessioni sull'attività. "Se pago l’affitto per avere un negozio sulla via principale di Molinello, tirare giù la serranda di giorno, in pausa pranzo, come mi è stato suggerito per evitare furti, è una sconfitta. A questo punto tanto vale aprire su una via secondaria".