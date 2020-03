Seduta di allenamento in corso: i Carabinieri chiudono una palestra a Besana

Seduta di allenamento in corso: i Carabinieri chiudono palestra a Besana. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 9 marzo 2020.

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Besana in Brianza hanno proceduto alla chiusura forzata di una palestra, dove due iscritti ed il titolare stavano effettuando una seduta di allenamento.

Il controllo è scattato in seguito alle recenti prescrizioni imposte dal Decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo, che prevedono – tra le tante misure – anche la chiusura di tutte le palestre e centri di allenamento.

Sia il titolare che gli avventori – atteso che gli spostamenti sul territorio sono autorizzati solo per ragioni di lavoro, motivi di necessità e/o salute – sono stati deferiti per la violazione all’articolo 650 del codice penale, che prevede l’arresto sino a tre mesi.

