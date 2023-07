Sei chilometri di coda sull'Autostrada A4 per un veicolo in fiamme

Sei chilometri di coda tra Cavenago e Dalmine lungo l'Autostrada A4. A causare gli incolonnamenti è un veicolo in fiamme.

Sei chilometri di coda sull'A4 per un veicolo in fiamme

Un veicolo in fiamme lungo l'autostrada A4 sta causando lunghe code tra Cavenago e Dalmine. La coda, verso le 15.20 di oggi, mercoledì 19 luglio 2023, era lunga sei chilometri. L'entrata consigliata per chi è diretto verso Brescia è Dalmine, mentre l'uscita consigliata per chi proviene da Milano il bivio A4-A58.

Autostrade per l'Italia segnala anche coda in uscita a Trezzo provenendo da Milano per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.