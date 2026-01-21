Sei feriti nel maxi incidente fra tre auto sulla Saronno-Monza: cosa è successo. La dinamica dello scontro avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì, una 58enne ricoverata con 20 giorni di prognosi

Maxi incidente sulla Saronno-Monza

È di sei feriti, di cui uno grave, il bilancio del maxi incidente avvenuto ieri pomeriggio, martedì 20 gennaio, poco dopo le 16 sulla Saronno-Monza, vicino al sottopasso di Limbiate ma sul territorio di Bovisio Masciago.

La dinamica

Dalle ricostruzioni della Polizia Locale, intervenuta sul posto per i rilievi, una Citroën che procedeva in direzione di Limbiate quando, per cause ancora da accertare, ha invaso la corsia di marcia opposta dove sopraggiungeva una Peugeot che si dirigeva verso Monza il cui conducente ha sterzato bruscamente per evitare l’impatto ma è andato a sbattere contro il muro. La vettura che lo seguiva nello stesso senso di marcia alla fine è stata centrata dalla Citroën

Venti giorni di prognosi

Da quanto riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) la catena di incidenti ha causato sei feriti: il più serio, una donna di 58 anni che era alla guida di una delle auto coinvolte, è stata portata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza per un trauma all’addome dove è stata ricoverata con una prognosi di venti giorni

Gli altri feriti

Hanno invece riportato un trauma al torace un altro conducente di 71 anni, una passeggera di 33 e un passeggero di 76. Sono stati portati in ospedale tutti e tre in codice giallo, i primi due a Garbagnate Milanese e il terzo al Niguarda. Gli altri due feriti sono un ragazzo di 14 anni, portato al Pronto soccorso di Garbagnate in codice giallo e un’altra conducente, andata in codice verde all’ospedale di Desio per un trauma ad un arto inferiore.

Strada chiusa per due ore

In seguito al sinistro il tratto di strada occupato dai veicoli incidenti è stato chiuso al traffico per paio d’ore. Il traffico, particolarmente intenso data l’ora di punta, è stato deviato dalla Polizia Locale su altre arterie stradali ma non sono mancati i disagi e le code