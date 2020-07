Sei ragazzini sul tetto di una palazzina, arrivano i Carabinieri

Sei ragazzini sul tetto di una palazzina di via Alberto Da Giussano, in posizione pericolosa: i residenti chiedono l’intervento dei Carabinieri. “Volevamo vedere l’alba” si sono giustificati di fronte agli uomini dell’Arma.

I residenti temendo il peggio allertano i Carabinieri

La chiamata al 112 è arrivata da via Alberto Da Giussano. Residenti e passanti si sono accorti della presenza di sei ragazzini sul tetto di una palazzina di tre piani di nuova costruzione, in una situazione che sembrava particolarmente pericolosa. Temendo il peggio, si sono affidati ai Carabinieri, che in pochi minuti si sono portati sul posto.

Gli uomini dell’Arma hanno poi chiamato i genitori

Qui gli uomini dell’Arma hanno trovato i giovanissimi, tre maschi e tre femmine. Si tratta di ragazzi di Bovisio Masciago, Paderno Dugnano, Cesano Maderno, Desio e Muggiò, di età compresa tra i 22 anni e i 15 anni. Alla richiesta di spiegazioni da parte dei militari, i ragazzi, tra cui anche dei minorenni, hanno detto che erano saliti sul tetto perché volevano vedere l’alba. I Carabinieri hanno poi chiamato i genitori e li hanno riconsegnati, dopo aver spiegato quello che era successo.

