Selezioni Miss Italia Lombardia: la brianzola Gaia D’Amelio conquista la giuria

Prima tappa delle selezioni di Miss Italia Lombardia dopo il lockdown. E a conquistare la giuria è stata una brianzola, Gaia D’Amelio, 21enne di Biassono. L’evento si è tenuto ieri, sabato 1 agosto 2020, a Rovetta, comune in provincia di Bergamo.

Ecco chi è la miss

Mora, occhi neri, Gaia D’Amelio lavora come assistente in un centro odontoiatrico. Ha la passione dei balli caraibici e, nel corso della selezione, si è esibita proprio ballando. Ottenendo il podio la 21enne si è aggiudicata il titolo di Miss Rovetta e passa di diritto alle regionali. Al secondo posto si è invece classificata la 19enne Viola Vavassori di Dalmine, seguita al terzo gradino del podio da Giulia Costache, 23 anni dalla provincia di Bergamo.

Ventotto, in tutto, le ragazze che hanno partecipato alla selezione: in 19 hanno concorso al titolo di Miss Rovetta (titolo che è andato, oltre che alla bellissima Gaia, alle altre 5 miss che si sono classificate dopo di lei), mentre le altre 9 (le più giovani) hanno concorso al titolo di di Miss Mascotte Rovetta.

La testimonianza di un medico in prima linea

Una serata partecipatissima, all’insegna della bellezza, della moda e dello spettacolo, ma anche carica di commozione visto che si è tenuta in uno dei territori (ovvero la Val Seriana) più colpiti dal Covid. In giuria, e poi su palco è intervenuto Davide Moioli, medico che ha operato in prima linea al Policlinico di Milano, prestando contemporaneamente servizio in qualità di volontario negli ospedali di Bergamo. Una testimonianza, la sua, che ha commosso e allo stesso tempo contribuito a sensibilizzare il pubblico della piazza e le miss sul tema. L’invito, rivolto a tutti, è stato quello di non abbassare la guardia.

Credits foto @markbergamophotographer

TORNA ALLA HOME PAGE