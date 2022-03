Sembrava morto e invece era solo ubriaco, soccorsi in via San Marco a Seveso

Al Bosco del Biulè

Falso allarme nel quartiere Altopiano, l'uomo è poi tornato a casa.

Pareva morto: falso allarme in via San Marco

Attimi di timore in via San Marco a Seveso, nel quartiere Altopiano nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 28 marzo. Al Bosco del Biulè è stato infatti avvistato un uomo che appariva, in un primo momento, privo di vita o quantomeno senza conoscenze. Per questo, non è chiaro se un passante o un residente, ha allertato i soccorsi. Sul posto sono poi arrivati sia un'ambulanza dell'Avis Meda che una pattuglia della Polizia Locale di Seveso.

L'uomo è tornato a casa in bici

E' bastato però poco ai soccorritori per capire che l'uomo, un 37enne residente a Cesano Maderno, non era affatto privo di conoscenza, ma era semplicemente addormentato. Sin dalla mattinata il 37enne si era addormentato a fianco della sua bicicletta. Dopo le prime analisi effettuate, è stato constatato che l'uomo era in realtà ubriaco e presentava un'alitosi alcolica. Il cesanese ha però rifiutato il trasporto in ospedale e si è allontanato in direzione Cesano spingendo a mano la propria bici.