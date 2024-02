Semina il panico per strada con un coltello: preso e disarmato dalla Polizia locale

Con un coltello ha seminato il panico per strada, a Usmate Velate: segnalato dai cittadini, l'uomo è stato fermato e disarmato dagli agenti della Polizia locale prontamente intervenuti.

In strada con un coltello

Nella giornata di giovedì 1 febbraio, gli agenti di Polizia locale sono intervenuti in via Volta (intersezione via Cottolengo) a seguito di segnalazioni giunte da privati cittadini in cui veniva espressa forte preoccupazione per il comportamento di un giovane in evidente stato di grave agitazione. Giunti sul posto, gli agenti hanno rintracciato l’uomo e hanno notato che sotto il giubbotto occultava un coltello.

L'intervento degli agenti

Considerata la gravità della situazione, gli agenti sono prontamente intervenuti per fermarlo e disarmarlo del coltello, la cui lama di 23 centimetri rappresentava un pericolo per se stesso e per gli altri. In questa occasione si sono rilevati di fondamentale importanza tutte le attrezzature di protezione individuale di cui gli agenti sono dotati tra cui i guanti anti taglio, i giubbotti anti-perforazione e lo scudo TSO.

Fermato e disarmato

In attesa delle cure mediche, era evidente lo stato di agitazione e l’alterazione della personalità. Il giovane, di nazionalità italiana e non residente in Usmate Velate, è stato trasportato dal 118 presso l’ospedale di Vimercate dove è stato avviato l’iter di cure psichiatriche. Sul posto, in ausilio della Polizia locale, sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Arcore.

"Dotazioni fondamentali per la sicurezza"

Il giovane è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per porto abusivo di arma: