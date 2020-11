Sempre più famiglie chiedono aiuto alla Caritas. Questo è quanto emerge dai dati diffusi in questi giorni dall’ente caritativo delle parrocchie di Usmate Velate, Carnate e Ronco Briantino.

Sempre più famiglie italiane chiedono aiuto alla Caritas

Una presenza silenziosa, ma costante, al fianco delle famiglie in difficoltà. Mai come quest’anno l’impegno dei volontari Caritas si è rivelato fondamentale per riuscire a dare conforto a quanti, per colpa dell’emergenza sanitaria, si sono ritrovati improvvisamente senza lavoro o in ristrettezze economiche.

Il Centro di Ascolto

I dati raccolti dal Centro di Ascolto fino a questo momento indicano sostanzialmente un aumento importante delle richieste pervenute. Dal 1 gennaio a oggi sono infatti state accolte 154 richieste, di cui 60 solo tra aprile e maggio. Rispetto al 2019, gli assistiti sono già più che raddoppiati. I volontari hanno effettuato 427 colloqui (sia in presenza che telefonici) con una media di oltre 3 al giorno. Numeri che confermano il duro impatto che la crisi ha avuto su moltissime famiglie, di cui tante «nuove» che mai prima di oggi avevano richiesto aiuti. Fa sicuramente riflettere anche il dato sulla provenienza, visto che oltre il 47% di esse è di origine italiana.

Gli aiuti

Gli aiuti delle quattro parrocchie, ovviamente, non si limitano all’ascolto, ma anche alla distribuzione di generi alimentari, di prima necessità ed economici. Ad oggi, infatti, sono stati distribuiti in totale 878 aiuti alimentari e sono stati erogati contributi per oltre 80mila euro, oltre ad offerte per l’acquisto di materiale scolastico e di pulizia per la casa.

I dati parlano da soli e sicuramente non possono lasciare indifferenti. La pandemia ha inciso profondamente sulla società attuale e sempre più famiglie ricorrono a sussidi e aiuti per far fronte alle necessità di tutti i giorni. Per questo resta di estrema importanza «sostenere chi sostiene» come la realtà Caritas del nostro territorio, che con commovente dedizione lavorano quotidianamente affinché nessuno venga lasciato indietro. Oggi più che mai.

