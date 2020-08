Sentiero “Felice” più pulito grazie agli “Amici delle Bevere e del Lambro”. I volontari hanno eliminato le piante infestanti rendendo la strada di nuovo percorribile.

Ferragosto di lavoro per i volontari dell’associazone “Amici delle Bevere e del Lambro”, che si sono impegnati nella pulitura del “Sentiero Felice” di Besana in Brianza. Un intervento preciso e puntuale, che rimette a disposizione dei cittadini un luogo ricco di verde e di fascino.

“Il Comitato Bevere non va in vacanza, ma si dedica con continuità al proprio territorio – si legge sulla pagina Facebook del gruppo – Ha concluso, con i propri volontari, Tullio Muraro e Alberto Zanni, che rigraziamo per la loro costanza, il lavoro di pulizia delle infestanti che rendevano inaccessibile e liberamente fruibile il sentiero Felice. Ora le sponde della Bevera e il sentiero sono percorribili e visionabili. Ciò permetterà anche al Comitato Bevere, di presidiare, anche in questo mese, il territorio ed effettuare periodici monitoraggi per valutare eventuali citicità. E, nel mentre, segnalare alle Autorità preposte episodi di inquinamento”.