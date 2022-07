Sentiero troppo difficile. Coppia brianzola bloccata in montagna nel bellunese

Si sono avventurati lungo un sentiero che poi li ha "traditi". E sono rimasti bloccati, impossibilitati a procedere a causa di un sentiero per loro troppo difficile. E' stato necessario l'intervento del Soccorso alpino...

Sentiero troppo difficile: giovani brianzoli bloccati in Comelico

Domenica 24 luglio 2022 verso le 19, come riportano i colleghi di PrimaBelluno.it, la Centrale del Suem è stata contattata da una coppia di escursionisti, che non erano più in grado di proseguire, in quanto riferivano di essere bloccati vicini a un salto di roccia a bordo di un canalone ghiaioso, lungo il sentiero numero 152 tra Forcella del Tacco e Casera Aiarnola.

Dopo averli individuati, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha recuperato il ragazzo, G.Z. un 26enne di Seveso, e la compagna, C.C., 25 anni di Varedo. Il recupero è stato effettuato con l'utilizzo di due verricelli da 10 metri. I due ragazzi sono poi arrivati in piazzola a Padola e affidati al personale del Soccorso alpino della Val Comelico.

Tanto spavento ma fortunatamente nessuna conseguenza per la giovane coppia.