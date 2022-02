Senza green pass in posta e in negozio: multati due cittadini

Giussano

Controlli senza sosta da parte degli agenti della Polizia locale

Quattrocento euro di sanzione per i due "no vax" e, in aggiunta, alla commerciante, un giorno di chiusura del negozio: tanto è costato la mancanza di green pass a due giussanesi

Polizia locale sempre al lavoro, per controllare cittadini e attività

I controlli per il rispetto delle misure anti-Covid proseguono senza sosta da parte degli agenti della polizia locale e proprio nei giorni scorsi, durante un regolare servizio sono entrati in un’attività commerciale del centro città, un negozio di abbigliamento. La titolare però alla richiesta di esibire la certificazione che attesta la vaccinazione o la guarigione da Covid si è rifiutata, poichè no vax e quindi sprovvista del green pass. A quel punto gli agenti non hanno potuto fare altro che provvedere alla sanzione e alla chiusura temporanea del negozio.

Multa in posta

Episodio più o meno simile, si è verificato qualche giorno dopo nell’ufficio di via De Gasperi, a Giussano. Il personale delle poste ha allertato il comando di piazzale Moro poichè uno degli utenti all’interno, in coda allo sportello, si rifiutava di mostrare il certificato, alzando la voce. Momenti di tensione che hanno richiesto l’intervento della pattuglia. All’arrivo degli agenti però, c’è stato ben poco da protestare: l’utente è stato sanzionato. Quattrocento euro di verbale come previsto dalla legge.