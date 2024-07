Senza luce da giorni: "Siamo disperati"

"Siamo senza luce da giorni, non è possibile vivere in queste condizioni". E’ il disagio che stanno subendo le famiglie che vivono nelle case comunali di via Piave 1 a Macherio, gestite da Aler (Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale Pubblica).

"Senza luce"

"Non c’è luce sulle scale, nel cortile e non riusciamo a vedere la televisione - raccontano inquilini e proprietari degli appartamenti - Abbiamo chiesto più volte spiegazioni a chi di competenza e ci è stato risposto che il problema sarebbe stato risolto a breve ma non abbiamo ancora la luce". Un disagio notevole soprattutto per le persone anziane, che hanno paura a usare le scale quando sono completamente al buio.

Raccolte firme

Proprio la scorsa settimana un signore di 67 anni è scivolato mentre stava portando fuori la spazzatura ed è finito in pronto soccorso con contusioni, politraumi e una prognosi di dieci giorni. "E’ la terza volta in un anno che succede una cosa del genere - sottolineano - Adesso siamo veramente arrabbiati e abbiamo deciso di raccogliere anche delle firme. I problemi qui sono tanti: oltre alla luce, muri che si scrostano, tegole pericolanti, e nessuno fa niente". Anche l’Amministrazione comunale, in particolare il sindaco, Franco Redaelli, si è fatto carico del problema: "Quello che possiamo fare è richiedere la convocazione urgente dell’assemblea condominiale per visionare i rendiconti 2022-2023 che non sono stati ancora presentati. Ciò nell’interesse dei condomini" spiega il sindaco.

