Senza mascherina e alla guida ubriaco: multa e auto sequestrata. La Polizia Locale lo aveva fermato in viale Dei Mille intimandogli di non mettersi al volante ma poi gli ha confiscato il mezzo

Controlli della Polizia Locale

Tornata di controlli della Polizia Locale di Limbiate per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dal Dpcm. La scorsa settimana sono state fermate 637 persone e tre sono state sazionate perché non indossavano la mascherina. Accertamenti sono stati condotti anche all’interno di 50 esercizi commerciali ma non è stata effettuata nessuna sanzione

Senza mascherina e alla guida ubriaco: multa e auto sequestrata

Due delle tre persone multate sono state fermate venerdì alle 18,50 davanti a un bar di viale Dei Mille, ora in cui il locale era chiuso. Uno dei due, residente a Varedo, era anche in evidente stato di ebbrezza. Gli agenti lo hanno diffidato a rimettersi al volante della sua vettura. Avvertimento che però lui ha disatteso, tanto che appena 15 minuti dopo la pattuglia in servizio lo ha intercettato poco distante e fermato.

Positivo all’alcoltest

Sottoposto al pretest per accertare se avvesse bevuto, risultato positivo, quindi è stato accompagnato al comando di piazza V Giorate per l’alcoltest. Il varedese è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1, 87 g/l. La sua auto è stata quindi sottoposta a sequestro ai fini della confisca amministrativa

TORNA ALLA HOME