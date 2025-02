Aveva abbandonato dei rifiuti lungo la via Galilei di Caponago ed era stato individuato dagli uomini della Polizia Locale guidati dal comandante Gabriele Garberoglio.

Senza patente da 12 anni, abbandona rifiuti a bordo strada: scatta la maxi-multa

Alla convocazione in comando però l’uomo non aveva mai risposto e, nonostante un verbale da 150 euro, non si era mai presentato in comando per ritirare la borsa piena di vestiti e giocattoli lasciata a bordo strada.

I ghisa caponaghesi non hanno però demorso, anzi. Nei giorni passati infatti l’automobilista è nuovamente passato per il paese. Lì è entrato in azione il sofisticato sistema di videosorveglianza e lettura targhe del paese brianzolo. Arrivato l’alert dal sistema, una pattuglia della Locale lo ha intercettato, fermato e controllato.

La sanzione da 5mila euro

A seguito degli accertamenti, l’uomo è risultato addirittura senza patente, perché revocata da ben 12 anni. Ma nonostante ciò l’uomo aveva continuato a guidare infischiandosene della revoca. Vista la situazione, oltre al verbale da 150 euro per abbandono di rifiuti, all’uomo è stata elevata anche una sanzione da ben 5.100 euro. Ma non solo, perché la sua utilitaria, è stata sottoposto a fermo per 90 giorni.

L’automobilista è stato così scortato nel comando di Polizia Locale dove, oltre ai verbali, all’uomo è stato riconsegnato anche il sacchetto con i vestiti e giochi per bambini che nelle scorse settimane aveva abbandonato a bordo strada.

Insomma un gesto incomprensibile che è costato carissimo all’automobilista. Non solo perchè gettando a bordo strada il sacchetto ha contribuito all’inquinamento e a deturpare l’area urbana caponaghese. Ma soprattutto perché, proprio nel parcheggio del supermercato Aldi - situato a poche decine di metri dal luogo dell’abbandono - è presente uno dei cassoni deputati alla raccolta degli indumenti usati.