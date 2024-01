Senza patente, scappa all'alt della Polizia Locale: denunciato. L'automobilista, già noto alle Forze dell'ordine, è stato fermato a Bovisio Masciago

E' durata solo pochi minuti la fuga dell'automobilista che martedì mattina non si è fermato al posto di controllo della Polizia Locale in via Monza, a Bovisio Masciago . Il 29enne residente a Limbiate è stato acciuffato e denunciato perché recidivo.