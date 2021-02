Senza revisione e con la patente (moldava) scaduta da anni: 5mila euro di multa

Senza revisione e con la patente (moldava) scaduta da anni: multa da record a Caponago. Al conducente, fermato questa mattina lungo la SP215, è stata elevata una sanzione da oltre 5mila euro.

Non solo circolava da mesi senza revisione, ma da oltre quattro anni non aveva con sé nemmeno una patente di guida valida. E’ finito veramente nei guai un automobilista di origini moldave, fermato questa mattina lungo la Strada Provinciale 215 da una pattuglia della Polizia locale di Caponago. L’uomo, residente a Gessate, è stato trovato senza revisione e anche la sua licenza di guida si è rivelata tutto fuorché regolare: emessa in Moldavia, non è mai stata convertita, tradotta e, come se non bastasse, nemmeno rinnovata, visto che risultava scaduta nel 2017. Gli agenti, a quel punto, non hanno potuto far altro che comminare al trasgressore una sanzione record da 5.173 euro, a cui si è aggiunto il fermo del veicolo per 90 giorni.

Operazione chirurgica

L’operazione condotta dalla Polizia locale di Caponago non è certo stata casuale. Gli agenti, grazie al moderno ed efficiente sistema di videosorveglianza attivo sul territorio, avevano ricevuto diverse segnalazioni del veicolo non a norma e da tempo stavano monitorando i suoi spostamenti. Nella mattinata di oggi, giovedì 11 febbraio, è scattato il blitz nei confronti del moldavo, residente in Italia dal 2015. Secondo la normativa vigente l’uomo, per poter guidare in Italia, avrebbe dovuto possedere una patente internazionale convertendo la propria conseguita nel Paese d’origine. Una procedura mai eseguita che però dopo sei anni è costata carissimo al gessatese.