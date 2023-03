Sequestrata una costruzione abusiva a ridosso della Statale 36 

Nella giornata di ieri, lunedì 20 marzo, la Polizia Provinciale e la Polizia Locale di Desio hanno effettuato il sequestro di una costruzione abusiva di 50 metri quadrati nei pressi della Strada Statale 36.

La struttura era stata realizzata con pannelli di legno e risultava completa di arredamento interno e di riscaldamento mediante stufa a combustione alimentata a legna, caratteristiche che la rendevano particolarmente pericolosa per l’elevato rischio di incendio.

La segnalazione arrivata dai rilievi fotografici satellitari

La segnalazione è giunta alla Polizia all’interno del progetto Savager, che utilizza rilievi fotografici satellitari per individuare discariche abusive, costruzioni illecite e altri tipi di abusi ambientali.

Una denuncia

Un soggetto è stato denunciato penalmente per violazione della normativa in materia edilizia. L’ufficio competente del Comune di Desio emetterà inoltre ordinanza per l’abbattimento della struttura abusiva, in quanto priva di qualsiasi titolo edificatorio e pericolo per la sicurezza.